Una nuova tecnica diagnostica per migliorare la terapia nei pazienti Covid 19. È stato attivato presso l’unità operativa di Patologia Clinica dell’Ospedale della Murgia “Fabio Perinei” un nuovo supporto diagnostico, attualmente unico nella ASL Bari, dedicato ai pazienti affetti da Covid 19: la fenotipizzazione linfocitaria – un esame di grande importanza nella diagnosi delle malattie del sangue e del sistema immunitario – mediante Citometria a flusso.

«La Citometria – spiega il dr. Giovanni Dirienzo, responsabile della Patologia Clinica dell’Ospedale di Altamura – è una tecnica che consente lo studio delle cellule del sangue con l’utilizzo di anticorpi monoclonali, e rileva la presenza o l’assenza di specifici antigeni presenti sui globuli bianchi definendo l’immunofenotipo di base. Tali antigeni vengono denominati con la sigla CD (Cluster of Designation) seguita da un numero basato su una convenzione internazionale per l’identificazione degli stessi».

Lo studio, eseguito su un semplice prelievo di sangue intero, permette di ottenere, attraverso l’identificazione di determinati antigeni, molteplici informazioni sulla valutazione dell’aggressività della malattia o la possibile responsività alle terapie.

«Questo esame – rimarca Dirienzo – è una tecnica in grado di scattare una “fotografia ad alta definizione” delle cellule del sangue, consentendo di giungere ad una diagnosi più precisa. Quanto migliori e particolareggiate saranno le informazioni messe a disposizione dei clinici, tanto più essi potranno calibrare e adeguare le terapie, con un evidente vantaggio in termini di risultati. Esiste, infatti, una stretta correlazione tra la gravità della malattia e la fenotipizzazione che noi studiamo. La Citometria di II livello è naturalmente a corredo di altre indagini, specifiche per i Covid, come l’interleuchina».

La Citometria può dunque offrire un valido strumento sia per monitorare l’evoluzione della patologia nei pazienti Covid ricoverati o a domicilio, sia per verificare il decorso dei pazienti sottoposti a terapie immunologiche (ad esempio i pazienti con malattia autoimmune, HIV ed altre). L’esame, infine, è di facile esecuzione: può essere effettuato anche ambulatorialmente e non richiede nessuna particolare preparazione.

