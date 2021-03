“Speriamo che almeno il Bari possa vincere questa partita. Finire al quarto posto in serie c non è il massimo delle aspirazioni”. A parlare è il sindaco Antonio Decaro durante una diretta su Facebook, rispondendo ad un commento di un cittadino. “Pensare di stare più di due anni in serie C è dura – ha detto Decaro – Bari ha una delle tifoserie più importanti di Italia. Sono sicuro che se ci fossero stati i tifosi, la squadra non sarebbe stata in quella posizione. Sugli spalti i tifosi a Bari hanno dato sempre una scossa anche nei momenti più difficili”.

