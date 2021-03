“Credo che le persone che lavorano nei supermercati dovevano essere vaccinate prima di altre”. A dirlo è il sindaco Antonio Decaro in merito ai vaccini Covid. “Quei lavoratori hanno rapporti diretti con la clientela – ha detto ancora Decaro – stesso discorso per chi lavora sui trasporti pubblici e nelle aziende dei rifiuti. Gli addetti dei supermercati hanno rischiato la vita soprattutto durante la prima fase dell’emergenza”.

Molte le richieste da parte di parrucchieri ed estetisti costretti alla chiusura di contrastare il lavoro nero. “Chiederemo alle forze dell’ordine di andare a controllare i negozi che vendono i prodotti per la tintura di capelli – continua ancora Decaro – se un cliente compra 50 prodotti per la tinta, vuol dire che lo fa per lavoro. Faremo fare i controlli alle forze dell’ordine”.

