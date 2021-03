Avrebbe violato l’isolamento fiduciario imposto dalle normative Covid nonostante fosse positivo. Un dirigente medico in pensione del Policlinico di Bari è indagato per epidemia colposa e falso. A quanto apprende l’Ansa l’uomo, alcuni giorni fa, avrebbe accompagnato un amico ad una visita presso una commissione invalidi. Una volta lì, un medico della commissione lo avrebbe riconosciuto e, essendo a conoscenza della sua positività al Covid, ha informato la Guardia di Finanza.

I militari hanno fatto i primi accertamenti e hanno segnalato la vicenda alla Procura. Al professionista in pensione il pm Gaetano de Bari contesta i reati di epidemia colposa e anche il falso per aver sottoscritto, entrando nella sede territoriale della commissione invalidi, un’autocertificazione nella quale dichiarava di non essere positivo al Covid. ANSA

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.