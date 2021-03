Sono morti per Covid nello stesso giorno, in due ospedali diversi. Tragedia ad Altamura, in provincia di Bari, dove si piange la scomparsa di un padre e di una figlia. All’ospedale «Dimiccoli» di Barletta nella notte non ce l’ha fatta Angela , 46 anni, sposata e con due figli. Era ricoverata da diversi giorni in terapia intensiva e si sperava che le cure potessero salvarla.

In mattinata è morto il padre Raffaele, 70enne, che era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale della Murgia «Fabio Perinei» ad Altamura. Entrambi avevano contratto il Covid e per l’aggravamento delle loro condizioni polmonari prima la donna e due giorni dopo il padre erano stati ricoverati in ospedale. Le condizioni sono ulteriormente peggiorate fino a portarli entrambi alla morte, nonostante le terapie somministrate, tra cui pure il plasma iperimmune, ma senza alcun miglioramento del quadro clinico. ANSA

foto di repertorio

