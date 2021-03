Nelle ultime settimane diverse sono state le segnalazioni ricevute dal sindaco Antonio Decaro in merito a multe in piena notte (anche alle 2 del mattino) effettuate dagli agenti della polizia locale su auto in divieto di sosta. Segnalazioni per le quali il sindaco ha voluto chiedere contezza al comandante della polizia locale Michele Palumbo.

“Ho ricevuto – ha detto Decaro – molte lamentele per sanzioni elevate in piena notte. Le multe si pagano, ovviamente, e chi sbaglia se ne prende la responsabilità. Ma ho chiesto comunque al comandante come mai fossero state elevate sanzioni persino alle due del mattino, con tutti i problemi che abbiamo. E mi è stato risposto che la polizia locale interviene su segnalazione di cittadini. Quindi una volta che riceve la segnalazione, la polizia locale interviene e deve ovviamente sanzionare in caso di irregolarità”.

