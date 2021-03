Alle ore 14:47 è stata avvertita dalla popolazione una scossa di terremoto a Bari. Decine di segnalazione sono arrivate sui social e tra le chat, con la conferma dall’istituto nazionale che monitora le scosse in tempo reale. Secondo Ingv la magnitudo si aggira tra 5.3 e 5.8, epicentro in Adriatico centrale.

I muri hanno vibrato per alcuni secondi in tutta la Puglia, da Foggia alla provincia di Bari. Altri messaggi pervengono anche da Campania e Basilicata. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.