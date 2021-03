“Proseguiamo il dibattito sulla mia pagina https://www.facebook.com/micheleemiliano/ Leggerò personalmente fino a stasera tutti i gruppi dove mi avete inserito, ma da mezzanotte in poi dovrò riposarmi un po’ (stamattina ho cominciato a leggere e a rispondere alle 5!) e poi riprendere con il lavoro ordinario”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che da ieri è stato inserito in numerose chat delle famiglie (come da lui richiesto) per affrontare il tema della riapertura della scuola. La Regione, dopo Pasqua, ha intenzione di ripristinare la scelta tra did e presenza, se dal Governo centrale arriverà la decisione di riaprire le scuole fino alle medie.

“Grazie per la magnifica esperienza che mi avete regalato – dice ancora Emiliano – Se i politici si prendessero sempre un po’ di tempo per capire direttamente dai cittadini cosa succede e dessero il loro numero di telefono per consentire a tutti di parlare con i propri rappresentanti eletti e non eletti, sarebbe importantissimo. Anzi dovrebbe essere obbligatorio per legge. Per ora sono l’unico a fare cosi e mi spiace che altri si lamentino pure della mia disponibilità. Ho imparato molto dai comuni cittadini e poco dai saccenti”.

