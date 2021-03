La bella giornata ha spinto decine di persone a riversarsi sul lungomare per un giro in bicicletta, una corsetta o una passeggiata. Da San Girolamo al centro centinaia le persone in giro. Tutto consentito dall’ultimo decreto che prevede anche in zona rossa la possibilità di praticare attività motoria, vicino alla propria abitazione. Inascoltato l’appello del sindaco Antonio Decaro che, in una diretta Facebook, aveva invitato i baresi a restare il possibile a casa. Molti i controlli per evitare gli assembramenti e per verificare il corretto uso delle mascherine.

