Era affetto da un male incurabile al quale, dopo una lunga battaglia, si è arreso: Ubaldo Terlizzi, ex presidente del Consiglio comunale di Bari, è morto ieri a soli 63 anni. Terlizzi è stato, a Bari, un esponente della destra popolare: consigliere del Msi e poi di An e, ancora, presidente durante il secondo mandato del sindaco Di Cagno Abbrescia.

Insieme a suo fratello Mimì, Ubaldo Terlizzi era il titolare del noto locale “La casa della Panna” in via Marchese di Montrone, nel centro di Bari. Un luogo che, ben presto, negli anni migliori del suo attivismo politico, era diventato un simbolo e un luogo di ritrovo di un’intera generazione che si riconosceva in una stessa corrente politica.

I funerali dell’ex presidente del Consiglio comunale di Bari saranno celebrati questa mattina, alle 10.30, nella Chiesa Sant’Enrico nel Villaggio Trieste, alla presenza del gonfalone del Comune di Bari.

(Foto: Facebook)

