Un simbolo della felicità dei bambini gettato per terra. Da Bari arriva una foto simbolica, precisamente dal quartiere San Pasquale, dove un lettore ci ha inviato questa segnalazione: “Mentre tornavo a casa – racconta -, mi sono imbattuta in questo Winnie the Pooh lasciato fuori da un bidone. Non ho potuto fare a meno di raccoglierlo e lavarlo. Potrebbe diventare un nuovo gioco per i bambini e le famiglie indigenti della città”.

Lo scorso 10 gennaio, la Ssc Bari in occasione dei festeggiamenti della Befana organizzò l’iniziativa benefica “Nessuno è troppo piccolo per aiutare gli altri”, una raccolta di peluche destinati a bimbi meno fortunati. Prima di essere distribuiti i personaggi dei cartoon furono disposti in tribuna come spettatori speciali di Bari-Turris allo stadio San Nicola.

