In zona rossa si è innalzata notevolmente l’attenzione di cittadini e istituzioni sul rispetto delle regole Covid, come il distanziamento sociale. Tra negozi chiusi e divieto di uscire di casa, i cittadini segnalano degli assembramenti nel corso delle cerimonie per le festività pasquali, in particolare la domenica delle Palme appena trascorsa.

Una delle segnalazioni riguarda la parrocchia Madonna di Fatima, a Trani. Nel selfie pubblicato sui social network direttamente dal sacerdote si possono osservare decine di fedeli che occupano i banchi senza l’usuale distanziamento (alternando i posti a sedere oppure le file di panche). “Succede tutto questo – si legge nella segnalazione – mentre conviviamo con tutte le restrizioni quindi palestre, ristoranti, bar chiusi, attività sportiva nelle vicinanze di casa”.

Anche in zona rossa è consentita l’apertura delle chiese ma attraverso il monitoraggio costante delle singole comunità religiose. Cosa che apparentemente non è accaduta a Trani, mentre si teme ancora più ressa per il culmine del periodo pasquale. Foto Facebook

