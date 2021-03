«Il servizio giustizia ha continuato a funzionare in tutto quest’anno, nonostante decine di ammalati negli uffici giudiziari baresi e decine e decine di persone in isolamento, molti ricoverati e un decesso» (un carabiniere in servizio alla Procura di Bari morto per Covid a dicembre).

Lo ha detto il procuratore facente funzione di Bari, Roberto Rossi, in occasione della conferenza stampa online su 11 arresti eseguiti oggi a Bari su disposizione della Dda, riferendosi alle recenti polemiche sulla vaccinazione dei magistrati. Per il procuratore bisogna «accelerare le vaccinazioni per tutto il personale della giustizia, non per i magistrati. La questione – dice – non è avere un vantaggio, ma poter lavorare». «L’attività delle forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria – ribadisce Rossi – non si è mai fermata, a tutela di tutti i cittadini, anche a costo di qualche problema per la salute. Lo dico con un pizzico di orgoglio ma anche con grossa sofferenza, perché purtroppo si stanno moltiplicando in questi giorni all’interno dell’ufficio giudiziario i casi di Covid, con persone finite anche in ospedale». «Tengo a sottolinearlo perché alle polemiche di questi giorni la risposta migliore – ha concluso riferendosi agli arresti odierni – la possiamo dare solo attraverso questo tipo di attività».

