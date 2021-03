Lo stadio di Gravina in Puglia, in provincia di Bari, è diventata stamattina una pista d’atterraggio per l’elisoccorso «per garantire il trasferimento urgente di un paziente affetto da Covid, in gravi condizioni, trasferito d’urgenza in terapia intensiva all’ospedale di Foggia».

Lo rende noto su facebook il sindaco Alesio Valente. «Ogni ora che passa – scrive nel post – l’emergenza assume contorni sempre più drammatici. La nostra Fiera è già da mesi un drive in per tamponi e si sta lavorando adesso per trasformarla quanto prima anche in centro vaccinale territoriale. Questa mattina ho ricevuto una chiamata da un dirigente medico ospedaliero che mi ha parlato di una situazione complicata. Allora abbiamo subito messo a disposizione dell’Asl anche lo stadio, perché in casi d’emergenza possa fungere da pista d’atterraggio per l’elisoccorso, proprio come avvenuto oggi». «Il cuore grande di Gravina batte più forte nelle difficoltà – conclude – . Possa essere così per tutti noi: sono giorni davvero difficili, ma ne verremo fuori. Coraggio. Io non mollo, e nemmeno voi».

