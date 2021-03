Prosegue il dialogo tra il presidente della Regione Puglia e i genitori sul futuro della scuola dopo le festività di Pasqua. In attesa delle decisioni del governo Draghi, Emiliano si è incontrato virtualmente prima nei gruppi delle mamme e dei papà su WhatsApp, poi ha deciso di chattare su Facebook dove i commenti dimostrano quanto siano divergenti le opinioni tra le famiglie.

“La scuola è vita, senza vedo mio figlio in difficoltà da settimane sempre al pc”, si legge in uno dei gruppi social. Il fronte favorevole alla presenza ha intenzione di scrivere al ministro dell’Istruzione per chiedere che, in caso di riapertura delle scuole fino alle medie, questo venga fatto rispettare anche in Puglia. Emiliano invece vorrebbe ripristinare la scelta tra did e presenza.

“Qualunque tipo di decisione – commenta Michele Emiliano – che limita gli incontri umani mette maggiore sicurezza in tutto il corpo sociale. Ma bisogna fare il rapporto tra vantaggi e svantaggi, se la dad crea problemi è giusto chiedere le attività in presenza, o nel caso contrario è giusto restare a casa. Si tratta di un diritto costituzionale. Non sono una pagliacciata le discussioni coi cittadini, non avevo presenza che tanti bambini la dad non riescono a sopportarla. Non per mia scelta c’è stata la sospensione”.

