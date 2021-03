Le immagini sono state scattate nella mattinata odierna sulle rampe d’accesso alla tangenziale, a Palese quartiere di Bari. E come monito per i cittadini, l’azienda municipalizzata Amiu ha deciso di diffondere gli scatti sui social network in modo da segnalare l’episodio che purtroppo non è sporadico.

“Parlano da sé, non c’è molto altro da aggiungere – scrive Amiu -. Non si tratta di un episodio isolato, ma di un malcostume consueto, e, per questo, forse ancora più antipatico.