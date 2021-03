Donati questa mattina 700 tulipani per i pazienti e per gli operatori sanitari dell’ospedale, in segno di speranza e di benessere da Giuseppe Savino, ideatore di Vazapp, primo hub rurale pugliese, insieme a Jole Figurella, Presidente dell’Associazione “Cuore Foggia” dei Clown Dottori, i ragazzi di “Casa Sankara”, Mario Ilio Guadagno della Protezione Civile E.R.A..

“Ringrazio per questa manifestazione di grande affetto e vicinanza al Policlinico Riuniti – ha dichiarato il Commissario Straordinario Dott. Vitangelo Dattoli -. Il tulipano è un fiore molto bello che rappresenta simbolicamente la nostra speranza di venir fuori da questo momento così difficile e impegnativo”.

L’iniziativa “Tulipani sospesi” è un crowfounding organizzato dal giovane agricoltore pugliese Giuseppe Savino per far nascere un sorriso in questo momento così difficile per l’emergenza sanitaria da Covid-19. “Può nascere un fiore nel nostro giardino che neanche l’inverno potrà mai gelare. Può crescere un fiore da questo nostro amore per chi in questo momento soffre”.

