Sono 34 i pazienti che, attualmente, sono ricoverati nella Terapia intensiva dell’ospedale Covid allestito nella Fiera del Levante di Bari. Un numero che potrebbe arrivare a toccare quota 42, con la prossima attivazione dei nuovi moduli che potranno supportare l’assistenza dei malati più gravi.

Nella struttura realizzata all’interno del quartiere fieristico per la gestione dell’emergenza in Puglia, si era partiti da una base di 24 posti Rianimazione, a cui sono seguiti diversi altri potenziamenti. Ad oggi, nella maxi-struttura sanitaria gestita dal Policlinico, sono presenti un centinaio di pazienti in totale, ma si prevede il trasferimento di nuovi ammalati durante la giornata.

