Anche per chi arriva o rientra in Italia da uno qualsiasi dei paesi dell’Unione europea, sarà obbligatorio il tampone e la quarantena. A disporlo, un’ordinanza che in queste ore è in fase di sottoscrizione da parte del ministro della Salute, Roberto Speranza.

Tampone in partenza, dunque, anche per spostamenti tra i paesi dell’Unione e almeno cinque giorni di isolamento fiduciario all’arrivo in Italia. La quarantena è già prevista per tutto coloro che arrivano o rientrano da tutti i Paesi extra Ue.

