È difficile che la Puglia possa uscire dalla zona rossa subito dopo le festività di Pasqua. A renderlo noto è l’assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco che, esprimendosi in merito alla situazione dei contagi sul territorio regionale, si è detto ottimista di un prossimo miglioramento, precisando tuttavia che quest’ultimo non potrà che essere evidente e significativo alla fine del mese di aprile.

Lopalco, presente questa mattina in VI commissione consiliare della Regione Puglia, ha spiegato che in alcune province pugliesi si è in una fase di stabilizzazione della curva del contagio, mentre in altre quest’ultima è ancora in crescita.

