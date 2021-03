Sorridono ma sono stanchi. I medici e gli infermieri del reparto Covid in Fiera del Levante a Bari hanno ricevuto in dono questa mattina 750 tulipani, nel corso di un’iniziativa su scala nazionale di Casa Sankara. Restano però i problemi quotidiani, la terza ondata. “Vediamo l’uscita dal tunnel in estate? E’ difficile – dice nel video Simona Mininni, infermiera – lavorare cercando di guardare oltre, lavoriamo poi tanto il tunnel è buio solo per noi a quanto pare, perché se fosse buio per tutti avremmo avuto qualche miglioramento”.

Nell’hub per le maxi emergenze in via Verdi attualmente ci sono 94 pazienti Covid, di cui 36 ricoverati in terapia intensiva. “Sicuramente siamo un po’ angosciati per la situazione che va peggio, i reparti sono pieni e abbiamo pazienti sempre più giovani. Ma per loro non dobbiamo mollare, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo. Nonostante un anno che ormai lavoriamo così. Hanno più bisogno loro di noi, per questo non possiamo farci prendere dallo sconforto, poi loro hanno la peggio”, conclude l’infermiera Simona Mininni.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.