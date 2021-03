Drammatico incidente, nel tardo pomeriggio di oggi, nella strada provinciale che collega Adelfia a Sannicandro, nel Barese. Per cause ancora in fase di accertamento, un’Audi si è schiantata contro una Fiat Punto e si è letteralmente spezzata. Una parte della vettura è stata sbalzata nella vicina scarpata.

A bordo dell’Audi tre uomini, di cui due sono morti sul colpo. Il terzo, insieme al conducente della seconda vettura coinvolta, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari. Non sono ancora chiari i dettagli sulla dinamica, mentre sul posto sono intervenuti polizia locale, polizia metropolitana, carabinieri e vigili del fuoco per i dovuti accertamenti.

(Foto: Facebook Matteo Sportelli)

