Intervento congiunto questa sera da parte della polizia locale di Bari con le volanti della Polizia di stato per controlli anti Covid19 in località San Girolamo e zone prospicienti il waterfront. Impegnate in totale 11 pattuglie e 24 unità su obiettivi mirati.

Fermate ed identificate oltre 30 persone. In particolare, tra l’altro, sono state identificate una decina di persone solite stazionare davanti un esercizio alimentare che in occasione della ispezione è risultato esercitare abusivamente la somministrazione di bevande.

Inoltre in un locale, ex Circolo privato, 4 uomini si erano rinchiusi all’interno (con serranda abbassata) ad intrattenersi in giochi a carte e consumare bevande; tutti identificati e sanzionati.

Identificate tra i soggetti verbalizzati, 8 persone con precedenti penali che saranno segnalate all’attenzione dell’Autorità di Pubblica sicurezza.

Complessivamente contestate 14 violazioni alla normativa Covid19 e 2 violazioni in materia annonaria e amministrativa per un totale di oltre 10.000 euro.

