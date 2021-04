“A Bari, oggi si è svolta una protesta di ambulanti: di solito sono io, il sindaco, a far fronte a proteste come questa. Ma cosa posso dire ai miei concittadini se le misure decise devo leggerle sui giornali? Dovrei rispondere rivolgetevi al governo? Io sinceramente – ha sottolineato il presidente dell’Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro intervenendo alla trasmissione di Radio 1 Rai ‘Che giorno è’.Decaro – oggi non so cosa dire. Perfino della riapertura degli asili nido, che sono gestiti dai Comuni, l’ho scoperto dalle agenzie di stampa”, ha aggiunto.

‘Il prolungarsi delle chiusure deve essere spiegato e giustificato a cittadini comprensibilmente provati anche perché i ristori del Dl Sostegni non sono ancora arrivati”, ha concluso Decaro.

