Una protesta è in corso questa mattina sulla tangenziale. Un gruppo di manifestanti ha bloccato la corsia a sud, all’altezza di Poggiofranco. Sul posto la polizia locale. Per chi proviene da Foggia si consiglia l’uscita Fiera – Via Napoli. La tangenziale al momento è tutta bloccata con code di diversi chilometri da Poggiofranco fino alla zona industriale.

A protestare sono i commercianti della provincia di Bari e della Bat: hanno srotolato uno striscione con la scritta “Basta alle chiusure. Non c’è spiraglio per il futuro». I manifestanti sono perlopiù quelli impegnati nel settore dell’abbigliamento.

