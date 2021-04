In Puglia, mediamente, ogni giorno vengono somministrate circa 11mila dosi, le inoculazioni giornaliere oscillano tra 10mila e 12mila: è quanto emerge dai dati del ministero della Salute. In Veneto, quasi a parità di popolazione, si fanno circa 35mila vaccini al giorno, idem in Emilia Romagna.

Ieri, 31 marzo, sono state eseguite 11.704 vaccinazioni: 9646 con Pfizer, 1447 con Astrazeneca e 611 con Moderna. Il siero più utilizzato in questo momento in Puglia è proprio Pfizer, limitate invece le scorte di Moderna. Secondo i dati ministeriali, al 31 marzo le persone vaccinate, cioè coloro che hanno già ricevuto prima e seconda dose, in Puglia sono 194.213. ANSA

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.