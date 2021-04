Il nuovo decreto del governo Draghi ha previsto nelle zone rosse il rientro a scuola fino alla prima media, dal 7 aprile, impedendo alle Regioni di applicare qualsiasi ordinanza più restrittiva. In poche parole, al momento il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, non potrebbe emanare alcuna ordinanza per permettere ai genitori di scegliere tra dad e presenza. Una decisione che ha allarmato le famiglie pro dad che hanno invaso la bacheca di Emiliano di appelli ad intervenire.

“Duemila contagi in Puglia, e siamo costretti a mandare i nostri figli a scuola. Questa è dittatura, il diritto alla salute dove sta?” si legge in un commento. Ed ancora: “Sono di Brindisi e sono un papà di due bimbe piccole che vanno a scuola. Le parlo non solo a nome mio ma anche di molti genitori, volevo chiedere, sperando che questo governo possa permetterlo, di lasciare a noi la decisione se far iniziare la scuola ai nostri figli oppure no, perché credo che in questo momento la dad sia ancora utile, non vorrei che dopo aver resistito tanti mesi ed evitato il peggio i nostri bimbi devono beccarsi proprio adesso il covid, anche perché arrivati a questo punto un mese avanti o uno indietro non cambia poi molto ma almeno abbiamo la sicurezza di mantenere i nostri figli al sicuro. Se succede qualcosa alle mie figlie chi sarà poi responsabile, chi si assume questa responsabilità?”