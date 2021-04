Aggiornamento. Ci sarebbe un litigio famigliare per vecchie storie di eredità e testamenti contesi alla base dell’accoltellamento avvenuto ieri sera nel quartiere Libertà di Bari, nel quale è morto il pregiudicato 45enne Giuseppe De Mattia. L’uomo avrebbe avuto un litigio in strada con una parente, durante il quale sarebbe rimasto coinvolto anche un minorenne. Gli investigatori della Squadra mobile, coordinati dalla pm di Bari Desirèe Digeronimo, ascolteranno nelle prossime ore famigliari e persone informate sui fatti per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

L’omicidio. Un pregiudicato 45enne di Bari è morto nella notte in ospedale a seguito delle ferite provocate da un accoltellamento avvenuto nella tarda serata di ieri durante un litigio avvenuto in strada nel quartiere Libertà di Bari. A quanto si apprende l’uomo, con precedenti per estorsione, lesioni personali e rapina, è rimasto ferito da un’arma da taglio al braccio e al torace durante una lite con altre persone.

E’ stato ricoverato in codice rosso ma poche ore dopo è deceduto. Le indagini, coordinate dalla Procura di Bari, sono delegate agli uomini della squadra mobile della Questura. ANSA

