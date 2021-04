Beatles in Symphony. É questo il titolo dello show che, Renato Ciardo, con i Quarrymen, porterà in scena “a distanza” dai saloni della Pinacoteca metropolitana “C. Giaquinto”. Una modalità di esecuzione del tutto inedita dovuta all’emergenza sanitaria che permetterà agli artisti, di non dover rinunciare a questo appuntamento con la musica e con l’arte.

Nello specifico, l’Orchestra sinfonica metropolitana si esibirà “a distanza” in uno spettacolo con il noto artista barese, Renato Ciardo ed i suoi “The Quarrymen”, ovvero la tribute band dei Beatles in ambito nazionale, con la partecipazione, inoltre, di Nicolò Pantaleo. Per l’occasione l’Orchestra sarà diretta dal maestro Vito Andrea Morra. In scaletta i pezzi più famosi del quartetto di Liverpool.

Lo spettacolo, un vero e proprio esperimento, sarà trasmesso il 5 aprile sulla pagina Facebook della Città Metropolitana di Bari. Oggi, per l’occasione, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, assieme alla consigliera delegata, Francesca Pietroforte, sono passati per i saluti uficiali.

Foto Facebook

