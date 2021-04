Tre persone hanno violato l’isolamento obbligatorio nel Barese nelle ultime 24 ore e sono state denunciate per epidemia colposa. Dal report sul monitoraggio dei controlli anti-Covid delle forze di Polizia, emerge che ieri tre baresi sono stati denunciati perché trovati in giro nonostante fossero positivi al virus.

In totale dal 15 marzo, da quando cioè la Puglia è passata in “zona rossa” a causa dell’aumento dei contagi, sono state controllate 75.435 persone, 2.025 delle quali sanzionate e 7 denunciate per epidemia colposa; e 3.289 attività, 65 sanzionate e 5 chiuse. (ANSA)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.