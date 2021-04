Due giornate di vaccinazione anti Covid destinate ai caregiver e ai familiari conviventi dei minori di 16 anni (nati dopo l’1 gennaio 2005) in condizione di disabilità grave per i quali non è possibile la vaccinazione per la mancanza di vaccini indicati per la loro fascia d’età. E’ quanto deciso dalla task force pugliese per la campagna vaccinale anti Covid che procederà, nelle due giornate di festività pasquali, ovvero domenica e lunedì, dando priorità ai soggetti indicati.

“Si precisa – si legge in una circolare – che, in accordo alle specifiche indicazioni sull’utilizzo del vaccino AstraZeneca, nonché per motivi organizzativi, le vaccinazioni saranno riservate a genitori/tutori/affidatari/caregiver/familiari conviventi di disabili gravi di età inferiore ai 16 anni che non si trovino essi stessi in condizioni di estrema vulnerabilità”. Le vaccinazioni avverranno nei punti vaccinali delle Asl domenica e lunedì mattina. “L’accesso ai punti vaccinali – si legge ancora nella nota – dovrà avvenire in modo tale da agevolare l’alternanza nell’assistenza al disabile grave dei genitori/tutori/affidatari/caregiver/familiari conviventi di disabili gravi e, quindi, garantendo la massima distribuzione territoriale dei punti vaccinali che opereranno nelle due giornate, nonché la massima flessibilità di accesso sempre salvaguardando il rispetto delle misure di prevenzione e distanziamento”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.