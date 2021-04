“Abbiamo fatto bene”. Comincia così un post Facebook dell’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco in merito ad un ultimo studio sull’incidenza dei casi covid tra gli operatori scolastici. “Non lo dico io che abbiamo fatto bene – spiega Lopalco – ma lo faccio dire ad un lavoro firmato dai più agguerriti anti Dad. Il lavoro scientifico “A cross-sectional and prospective cohort study of the role of schools in the SARS-CoV-2 second wave in Italy” by Sara Gandini et al. mostra con evidenza il rischio a cui sono stati esposti gli operatori scolastici durante la didattica in presenza e come gli operatori scolastici sono risultati positivi al virus in misura nettamente maggiore rispetto al resto della popolazione”.