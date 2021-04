Da 23 gradi a 14. E’ il calo della temperatura massima prevista a Bari e in tutta la Puglia, con il termometro che lascerà le usuali condizioni meteo primaverili per fare spazio a temporali e aria fredda. Seppur in zona rossa, e con tutte le restrizioni ad uscire di casa senza pensare alla gita fuori porta, sarà un valido motivo per rispettare le limitazioni Covid.

L’anticiclone infatti rimarrà sbilanciato in pieno Nord Atlantico tra Islanda e sud della Groenlandia, offrendo il fianco destro ad una vasta zona d’aria artica. Quest’ultima arriverà anche nel Mediterraneo e Italia fino al 6 aprile. Non sono da escludersi rovesci di neve a quote molto basse in altre zone d’Italia.

