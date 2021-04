Davanti ai cancelli chiusi di una scuola di Manfredonia (Foggia) una docente-mamma ha deciso di collegarsi con i suoi alunni e le sue alunne allestendo una piccola aula in strada. Banco con pc e una sedia per lei e per sua figlia, entrambe in didattica a distanza.

Lo segnala il comitato “Priorità alla scuola Puglia” che oggi è tornato a protestare sul lungomare di Bari, davanti alla sede della Presidenza della Regione, per chiedere la riapertura delle scuole. La docente di Manfredonia ha inscenato la protesta nei giorni scorsi “per iniziare a rompere gli sche(r)mi”, sottolinea il comitato. (ANSA).

“La scuola e tutta la sua comunità deve essere al centro della politica, un pilastro imprescindibile di una società, accomunata dalla solidarietà, dalla cooperazione e dalla giustizia sociale”. Lo hanno detto i genitori no dad dal lungomare di Bari.

