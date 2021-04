Anche i bambini di età inferiore ai 12 anni avranno l’obbligo di indossare la mascherina a scuola. E’ quanto deciso dal Consiglio di Stato che nelle scorse ore ha respinto l’istanza cautelare di un gruppo di genitori i cui figli non avevano problemi di salute e non soffrivano, inoltre, di problemi respiratori.

“Pur nel contrasto tra valutazioni scientifiche, tutte certamente meritevoli di attenzione, l’obbligo contestato non si caratterizza per la ‘manifesta irragionevolezza'”, tanto da consentire al giudice di intervenire su decisioni di cui “il Governo si assume per intero tutta la responsabilità”, ha sottolineato il presidente delle Terza Sezione Franco Frattini, leggendo quanto scritto all’interno del decreto monocratico.

