Foresta di Mercadante blindata per Pasqua e Pasquetta. Lo ha disposto il sindaco di Cassano, Maria Pia Di Medio con un’ordinanza. La foresta sarà chiusa al traffico sia veicolare sia pedonale: l’obiettivo è di evitare i banchetti soprattutto di Pasquetta. Gli accessi saranno presidiati dalle forze dell’ordine. La chiusura interesserà per la giornata di martedì 6 aprile anche la strada “Santermana” che taglia in due la foresta, a causa delle riprese cinematografiche di un film: dalle 7.00 alle 22.00 sarà, dunque, vietato percorrerla. Sempre con ordinanza il sindaco ha disposto che nei giorni 4 e 5 aprile 2021 bar, ristoranti, pasticcerie e altre attività artigianali possano svolgere la vendita solo ed esclusivamente a domicilio. (foto web)

