In Puglia, il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti di Malattie infettive e Pneumologia della cosiddetta area medica Covid ha ormai toccato la preoccupante soglia del 50%, salendo ulteriormente di un punto rispetto alla rilevazione del 1° aprile e superando di ben dieci punti percentuale la soglia critica definita dal governo per quella specifica area.

Il dato fa riferimento alla giornata di ieri ed è stato reso noto dal monitoraggio quotidiano dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) relativo al tasso di occupazione dei posti letto. Lo stesso report sottolinea come, il tasso di occupazione delle Terapie intensive si attesti, invece, al 45% da ormai tre giorni (15 punti percentuale in più della cosiddetta soglia critica).

Nel dettaglio, fino a ieri erano 263 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni degli ospedali di Puglia (14 sono stati i nuovi ingressi), mentre le persone assistite in ‘area non critica’ erano invece 1.879.

