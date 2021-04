Con il minimo sforzo e senza brillare il Bari vince in trasferta contro la Vibonese (1 a 0) e si rilancia per il secondo posto, vista la sconfitta dell’Avellino con la Ternana. E’ bastato un gol su rigore di Antenucci per portare a casa i tre punti, ma oltre alla vittoria non c’è molto sorridere.

Anche quello visto oggi è stato un Bari poco brillante, ha creato quasi nulla, un paio di tiri nello specchio della porta. Davanti aveva una Vibonese con molti limiti, eppure proprio i padroni di casa sino allo svantaggio hanno condotto il gioco. Insomma, una partita che, al di là dei tre punti, non consegna una squadra convincente. In vista dei play off servirà molto di più, ma è davvero difficile immaginare a questo punto della stagione una improvvisa inversione di rotta.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.