Mentre non si fermano le scosse nell’Adriatico Centrale, nuovo terremoto oggi pomeriggio in Puglia. L’istituto nazionale di vulcanologia e geologia ha registrato una scossa di magnitudo 2.4 con epicentro nella zona di Noci, in provincia di Bari.

Non si registrano danni a cose e persone. La scossa è stata lieve. Proseguono invece le scosse nell’Adriatico Centrale. L’ultima alle 16 di magnitudo 3.4.

