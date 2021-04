Era da tempo noto alle forze dell’ordine l’uomo di 58 anni che ieri è stato arrestato dai carabinieri di Modugno con l’accusa di aver commesso numerose rapine in tutto il territorio pugliese, tra il 2014 e il 2017. Su di lui, infatti, pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bari a seguito di varie condanne inflittegli per i reati di associazione a delinquere e, appunto, rapina. I colpi sarebbero stati messi a segno nelle territorialità di Foggia, Bari e provincia e anche di Potenza.

L’uomo è stato individuato in un’autorimessa situata in una zona periferica della città metropolitana di Bari. Alla vista dei militari, è rimasto impietrito: non si aspettava probabilmente il loro arrivo e, non avendo scampo né vie di fuga, non ha potuto fare altro che seguire i militari.

Condotto prima presso gli uffici del Comando Compagnia per espletare le formalità di rito e ricevere copia del provvedimento a suo carico, è stato poi tradotto presso la casa circondariale di Bari ove dovrà scontare una pena di quattro anni, sei mesi e otto giorni di reclusione.

