Dal sindaco di Bari Antonio Decaro al comico Checco Zalone. Gli auguri di buona Pasqua sono rivolti in particolare ai bambini dell’ospedale Giovanni XXIII e del Policlinico di Bari: “Si vede un barlume di speranza. Vaccinatevi tutti. Questa estate voglio vedervi tutti assembrati per la città”.

È il primo video di auguri raccolti dall’associazione “Impegno 95’“ per i piccoli pazienti pubblicato sui social, a cui hanno partecipato in ordine il sindaco di Bari Antonio Decaro, Checco Zalone, l’inviato di Striscia la Notizia Pinuccio, Albano Carrisi, Uccio de Santis, Dante Marmone e Tiziana Schiavelli, Nicola Pignataro, Michele Fanelli e Padre Giovanni Distante, rettore della Basilica di San Nicola. E a Nicola Papagna e Gaetano Balena di Impegno 95. (video in basso)

“Mi impegno a far passare nel più breve tempo possibile di far passare questo brutto periodo, voi però sorridete ogni mattina per far star bene amici e parenti”, dice Decaro nel video. “Vediamo un barlume di speranza per il futuro, mi sono vaccinato grazie ad un atto di favore del ministro, è bugia. – ironizza Checco Zalone – Auguri anche ai volontari”.

