Tutti i faretti dei portici della piazza sul mare di San Girolamo sono stati distrutti. Non si tratta sicuramente di un atto involontario dovuto a qualche pallonata, perché neanche un faretto è riuscito a “sopravvivere” alla furia dei vandali. Sono andati tutti distrutti. Dopo poco meno di due anni dalla loro installazione.

Vittime dei teppisti non sono state solo i faretti: i portici sono diventati davvero terra di nessuno. Ci sono segni evidenti di incendi sulle saracinesche, angoli usati come bagni pubblici o peggio, alberi ormai secchi, rifiuti ovunque. Il Comune sta puntando sulla riqualificazione della zona, affidando due locali in gestione per aprirci dei ristoranti e nel frattempo si sta valutando anche un intervento di manutenzione.

“Stiamo perfezionando proprio in questi giorni la chiusura del collaudo dell’intera opera – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso – abbiamo presentato alcune contestazioni all’impresa. Sicuramente comunque in qualche modo si interverrà per ripristinare i danni”. C’è ancora da attendere invece per la nuova area giochi, promessa quasi due anni fa e non ancora realizzata: gli uffici comunali stanno elaborando il progetto.

