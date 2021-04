Sfiorata tragedia nello stabilimento Arcelor Mittal di Taranto. Prima una deflagrazione poi un incendio divampato nella colata continua 2 di Acciaieria 2. Salvi tutti gli operatori presenti sulla linea. È accaduto questa mattina, intorno alle 7.30.

“A conferma di quanto sosteniamo da tempo – denuncia USB Taranto – la condizione di sicurezza impiantistica è fortemente compromessa. Oggi, solo per un miracolo, l’ennesimo, non vi sono state vittime. Non se ne può più, Il Governo deve intervenire immediatamente, allontanando chi si preoccupa di punire chi condivide la messa in onda della Fiction di Sabrina Ferilli ” Svegliati Amore Mio”, invece di garantire la manutenzione degli impianti oramai al collasso, mettendo così in grave rischio la salute e sicurezza di operatori e cittadini”.

