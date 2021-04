Due giovani di 26 e 27 anni sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta nella tarda mattinata di oggi alla periferia di Andria, in via Indipendenza. Dei due feriti, entrambi attualmente ricoverati in ospedale, uno è in prognosi riservata, mentre l’altro non sarebbe in pericolo di vita.

Sarebbero stati colpiti dai proiettili sparati da un’arma impugnata da una terza persona, identificato in un 26enne pregiudicato della città, il quale dopo l’agguato è fuggito. Sull’episodio indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Trani, che sono sulle tracce dell’autore del ferimento e stanno eseguendo i rilievi e raccogliendo eventuali dichiarazioni di persone informate sui fatti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo gli investigatori, l’agguato sarebbe legato a questioni di droga.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.