Nonostante il tenore e la ratio della norma siano chiari – continua la nota – il sindaco di Alberobello (Bari) ha firmato un’ ordinanza (la n. 40 del 02 aprile 2021) di sospensione di tutte le attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, comprese le scuole paritarie. Tutte le attività didattiche nessuna esclusa, anche se rivolte agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; i dati richiamati sono generici e riferiti non specificamente al territorio comunale, non spiegano come possano essersi sviluppati focolai in ambiente scolastico in un periodo in cui le scuole sono state chiuse e non indicano la autorità sanitaria che avrebbe fornito le interpretazioni necessarie”. Il coordinamento chiede quindi di fare rispettare la norma nazionale.