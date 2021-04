Nelle giornate di domenica 4 aprile e lunedì 5 aprile sono state 6812 le persone e oltre 178 gli esercizi commerciali controllati. A seguito dei predetti controlli sono state 343 le persone sanzionate ed erogate 7 sanzioni ad esercizi e attività commerciali.

“Lo straordinario impegno di tutte le forze dell’ordine – si legge in una nota della Prefettura di Bari – è stato particolarmente rigoroso, in particolar modo al fine di contrastare le classiche uscite fuori porta di Pasquetta. I controlli in campo proseguiranno anche nei prossimi giorni per non abbassare la guardia e riuscire a traghettare il territorio fuori da questo momento difficile, sotto il profilo della salute pubblica e dell’economia”.

