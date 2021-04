Il centro di Bari rischia di andare in tilt. Questa mattina dalla sede del mercato del lunedì, in viale della Maratona, sono pronti a muoversi 250 lavoratori ambulanti nel corso di una manifestazione autorizzata. I mercatali attraverseranno con i furgoni il lungomare fino al piazzale Lorusso, sede del mercato del giovedì. Annunciati disagi alla viabilità urbana.

“Se non lavoriamo moriamo – denunciano i mercatali – è tutto chiuso, anche le bancarelle con i beni essenziali, come l’abbigliamento per bambini o intimo; é una discriminazione. Chiediamo una riapertura veloce dopo due settimane di stop”. I venditori ambulanti a Bari e provincia sono circa un migliaio, in tutta la Puglia superano quota 15mila.

A partecipare alla manifestazione sono le sigle sindacali Fivag Cisl, Ugl terziario, Anva Confesercenti, Fiva Confcommercio, Goia Fenapi Puglia.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.