Non si fermano all’alt della pattuglia, intercettati e bloccati per un controllo in sei trasportavano in auto cibo e bevande da consumare in occasione del lunedì di Pasquetta. E’ accaduto ieri, a Carbonara. Nello specifico, il personale della Questura impegnato in un controllo di un’auto, ha elevato una contestazione al Codice della Strada e 4 contestazioni ai sensi dell’art.4 comma 1 del D.L. 19/2020.

I protagonisti della vicenda, che poco prima non si erano fermati all’alt intimato da una pattuglia impegnata in un posto di controllo in via Tatarella, intercettati da un secondo equipaggio, nei pressi dell’Ospedale Di Venere sono stati bloccati e sottoposti a controllo di polizia, durante il quale i poliziotti hanno appurato che i fermati erano pronti a consumare cibo e bevande per una “ordinaria giornata di pasquetta”.

