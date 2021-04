Quasi tre chilometri di coda questa mattina tra Santo Spirito e Palese, a causa di lavori in corso. Per il restringimento della carreggiata si sono formate code di chilometri in direzione sud, in particolare all’altezza dello svincolo per l’aeroporto e fino ai curvoni di Palese.

(Foto repertorio)

