Sorpresa di Pasqua per alcuni cittadini che vivono nella Zona di corso Italia, in particolare nelle intersezioni comprese tra via Quintino Sella e via Suppa. A segnalarlo è un residente della zona il quale, domenica mattina, al proprio risveglio, ha trovato diverse auto con lo specchietto retrovisore rotto. Il fatto, stando a quanto raccontato dal cittadino, in seguito ad indagini effettuate dalle Forze dell’Ordine, sarebbe avvenuto in particolare nel primo pomeriggio della giornata di sabato.

Ancora ignota l’identità dei responsabili. I residenti hanno immediatamente allertato le Forze dell’Ordine. Starà a loro ricostruire i fatti identificando i responsabili attraverso l’ausilio delle telecamere montate nella zona.

